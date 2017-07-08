أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن وسائل الاتصالات العسكرية متنوعة ومؤمنة تماما، نافيا صحة ما تم تداوله لتسجيل صوتي للمقدم أحمد المنسي، شهيد الهجوم الإرهابي الغاشم في رفح أمس

جاء ذلك في تصريحات خاصة للمتحدث العسكري للإعلامي أحمد موسى عرضها خلال تقديمه برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على فضائية |صدى البلد|. يذكر أن المتحدث العسكري قال في بيان: إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات، مشيرا إلى أن تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.