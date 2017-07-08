قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية: «إن الرد القطري على مطالب دول مكافحة الإرهاب تنقصه المسئولية والموضوعية، وقوّض الوساطة الكويتية، قبل أن تبدأ، وجاء مجاريا لتسريب ورقة المطالب بلغة مكابرة مسوّفة»

وأضاف قرقاش، في تغريدات في حسابه على موقع |تويتر|: «الرد القطري سعى أن يمسح بحبره عقدين من دعم الفوضى، وتمويل التطرف والتحريض على الإرهاب، كيف ننسى التآمر والوقائع المؤلمة ونصدق المفردات الجوفاء».وتابع: «لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، والاختباء خلف مفردات السيادة والإنكار يطيل الأزمة ولا يقصرها».