قال الفنان محمد رمضان: «تقابلت مع العقيد أحمد المنسي شهيد حادث رفح الغاشم، وفخور بذلك؛ لأنه رجل كان يعشق الوطن، بكل ما تحمله الكلمة من معاني»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال: «تعلمت كثيرًا في مدرسة القوات المسلحة، والجيش غيرني، وفخور بأني قدمت فيلما؛ لتجسيد بطولات الجيش المصري».وتابع رمضان: «كل أعمالي السابقة لم يكن لى حرية الاختيار، لكن الآن لدي قناعة بأن ما أقدمه يجب أن يكون على قدر المسئولية».كان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت أمس في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.