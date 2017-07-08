قال الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير جريدة «فيتو»: «إن شهداء الحادث الإرهابي الغاشم في سيناء قدّموا للوطن ما لم يستطع أحد أن يقدمه»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»: «أن التنظيمات الإرهابية ليس لها أي علاقة بالأديان، وعلينا قراءة تصريحات أحد وزراء إسرائيل عندما قال إن داعش وجه دانة بطريق الخطأ نحو الكيان المحتل».وأوضح: «أن التنظيمات الإرهابية تعمل لصالح أجندات لا علاقة لها بالأديان»، موضحًا أن الدور القطري في ليبيا هو هدم الدولة والقضاء على استقلال مصر»، لافتًا إلى أن مصر وجهت ضربة قاصمة للتيارات الإرهابية في ليبيا؛ لأنها ارتأت أن تلك التيارات تستهدف الأمن المصري.وتساءل: «لماذا نقف مكتوفي الأيدي أمام دولة متورطة بالباع والذراع لما يحدث في أراضينا؟، وأنه من حقنا توجيه ضربة لأي مكان في أي نقطة في الدنيا تستهدف استقرارنا، ولا يجب أن نقف أمام العجز العربي». وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال: «إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح».وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًّا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة، وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.