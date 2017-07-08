قال الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير جريدة «فيتو»: «إن قطر لن تتوقف عن دورها المشبوه في زعزعة استقرار مصر»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»: «أن مصر دولة ذات سيادة، ومن حقها أن تدافع عن نفسها، وأن تضرب أي عمق يحاول بشكل أو بآخر النيل من استقرارها».وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال: «إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح».وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًّا، وتدمير 6 عربات، بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة، وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.