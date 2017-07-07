قال اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني إن قطر أصبحت مستعمرة إخوانية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان هي المسئول عن اختيار أسماء الميليشيات المسلحة في العراق ومصر وليبيا والسودان وسوريا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مدينة نصر والقاهرة الجديدة بهما حضانات ومدارس يملكها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، ويتم إدارتها تحت سمع وبصر وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى أن هناك شركة أدوية يملكها أحد عناصر الجماعة الإرهابية.وطالب الدولة بتفعيل قانون الطوارئ وإغلاق كافة الأنفاق في سيناء، مشيرا إلى أن حركة حماس أحد أذرع جماعة الإخوان الإرهابية.