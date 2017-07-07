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بالفيديو.. «متصلة»: «دعيت على شاب ومات بعد نص ساعة»
07
يوليو
2017
21:47 PM
قالت متصلة تدعى «أم أشرف» من الإسكندرية: «أبلغ من العمر 65 عاما، ومنذ 8 سنوات دعيت على شاب؛ بسبب تعذيبه لوالده ووالدته، وبعد نصف ساعة مات، ومنذ ذلك الوقت وضميري بيعذبني، ومش عارفة أعمل إيه؟»ومن جانبه، داعب الشيخ إسلام النواوي، الداعية الإسلامي، خلال برنامج «الموعظة الحسنة» المذاع على فضائية «دريم»- المتصلة، قائلا: «إوعي تكوني دعيتي على أبو أشرف»، فردت «المتصلة»، قائلة: «أبو أشرف الله يرحمه كان راجل سكرة».وقال الداعية الإسلامي: «هذه دعوة وافقت قدرا، وهذا هو قدره، ولو أن الله استجاب لدعاء الشر محدش هيعيش».
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