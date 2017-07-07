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بالفيديو.. نجل عم الشهيد أحمد الشبراوي باكيا: «كان بطل»
07
يوليو
2017
21:47 PM
أجهش إيهاب عبد الحميد نجل عم الشهيد أحمد الشبراوي، أحد شهداء الحادث الإرهابي الغاشم جنوب رفح، في البكاء على الهواء، قائلا: «كان بطل وراجل وربنا يرحمه ويرحم زملاءه، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»: «إن الشهيد متزوج ولديه ولد، وزوجته حامل في الطفل الثاني»، موضحا: «الشهيد كان ابن خير، وهنجيب حقه».وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.
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