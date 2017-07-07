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خبير أمني بعد حادث سيناء: يجب معاقبة قطر داعمة الإرهاب
07
يوليو
2017
18:47 PM
قال اللواء محمود منصور الخبير الأمني، دقت ساعة العمل لمواجهة الإرهاب، وإذاقة قطر من نفس الكأس الذي تتجرعه مصر، ومعاقبتها على دعمها للإرهابوأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «on live» أنه يجب محاسبة المتسترين على الإرهابيين الذين تم تصفيتهم اليوم، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم يعد لديها وقت لإضاعته فهناك مشروعات تنموية وقومية يجب القيام بها لبناء الدولة.وكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.
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