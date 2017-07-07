عرضت فضائية dmc، اليوم الجمعة، تقريرًا عن الحرم الإبراهيمي الذي يُعد أهم معالم مدينة الخليل والذي يضم أضرحة للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم

ويحظى الحرم الإبراهيمي بقدسية لدى المسلمين، ولكن قوات الاحتلال احتلت الحرم عام 1967 وأغلقت قسمًا كبيرًا منه عام 1994 وقسمته إلى كنيس لليهود وإلى مسجد وذلك عقب مجزرة الخليل التي استشهد فيها 29 فلسطينيًا في هجوم مسلح أثناء صلاة الفجر.