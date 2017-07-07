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الكنائس المصرية تدين الحادث الإرهابي في سيناء
07
يوليو
2017
16:48 PM
أدانت الكنائس المصرية الحادث الإرهابي بسيناء وأشادت ببسالة أبطال القوات المسلحة، وذلك حسبما ذكرت فضائية |إكسترا نيوز|يذكر أن المتحدث العسكري قال في بيان، إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 سيارات. وأشار إلى تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.
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