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دار الإفتاء المصرية تدين الهجوم الإرهابي برفح
07
يوليو
2017
13:48 PM
نشرت فضائية eXtra news خبرًا عاجلًا عن إدانة دار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعض نقاط التمركز في جنوب رفحوكان العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات بعدما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.
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