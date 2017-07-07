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«الخارجية»: دماء الشهداء تزيدنا إصرارا على دحر الإرهاب
07
يوليو
2017
12:47 PM
نشرت فضائية eXtra news خبرًا عاجلًا عن تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية تفيد بتأكيده أن |دماء الشهداء تزيدنا إصرارًا على دحر الإرهاب|وأشار المتحدث الرسمي للخارجية في تصريحاته إلى أن |معركتنا ضد من استباح الدم ستنال كل من نفذ وخطط ومول وتستر وبرر|.كان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، أكد نجاح قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من (40) فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، حيث نتج عن ذلك استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.
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