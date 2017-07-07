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مشير عثمان: الجهاز الفني لـ«المصري» أكثر خبرة أفريقيا من لاعبيه
07
يوليو
2017
12:47 PM
قال مشير عثمان، لاعب المنتخب المصرى والنادي الأهلي السابق، إن الجهاز الفنى لفريق المصري أعلى خبرة أفريقيا من اللاعبين، مؤكدًا أن اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لصقل خبراتهم الأفريقيةوأضاف في لقاء مع برنامج |8 الصبح| المذاع على فضائية |dmc| أنه سعيد بالكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، لأنه يزيد نضجًا كل يوم في مجال التدريب.
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