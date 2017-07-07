استقبلت الفرق الموسيقية العسكرية، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المواطنين عقب انتهاء الماراثون بعزف بعض الموسيقى، وجاء ذلك كنوع من التشجيع لهم لما قاموا به من رياضة الجري احتفالا بعيد محافظة القاهرة القومي

وكان المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، شهد في السابعة من صباح اليوم الجمعة، ماراثون «جري» انطلق من ميدان عابدين، مرورًا بشوارع القاهرة الخديوية؛ لتعريف المواطنين بالمنطقة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية.جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنية والرياضية، وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات.