ألقى المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، كلمته عقب الانتهاء من الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، شاكرًا الجميع على مجهوداتهم بالمشاركة في رياضة الجري

وعبر عن فرحته تحديدًا بالشباب صغير السن الذي اهتم بالحضور والمشاركة أيضا في الجري وشكر المحافظ المواطن الأسترالي الذي شارك في الاحتفال بالعيد القومي للقاهرة، وتميزه في إتمام السباق كاملا ووصوله للسبعة كيلو وهي النسبة الأكبر في السباق.كان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، شهد في السابعة من صباح اليوم الجمعة، ماراثون «جري» انطلق من ميدان عابدين مرورًا بشوارع القاهرة الخديوية؛ لتعريف المواطنين بالمنطقة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية.جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنية والرياضية، وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات.