هنأ المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المواطنين في كلمته اليوم الجمعة، قبل انطلاق ماراثون الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية

وأكد عبد الحميد أن سبب اختيار ميدان عابدين نقطة لانطلاق الماراثون لما له من أهمية كبرى وتاريخه العظيم، مطالبا بالحفاظ عليه لأنه من آثار القاهرة العظيمة، مشيرا إلى أن هناك احتفالات كثيرة أخرى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة موجها المسئولين بمجانية دخول الحدائق وكذا استقلال الأتوبيسات النهرية احتفالا بعيد المحافظة القومي.