في زحمة الحياة والظروف الصعبة، يواجه آلاف السيدات يوميا كثيرا من المآسي التي تضطرهن أحيانا إلى القيام بدور الأب والأم معا، دون ضجر أو شكوى راضين بما قسمه الله

ومن بين هؤلاء «مدام نعيمة» والبالغة من العمر 51 عاما، وتعمل ممرضة في مستشفى حميات إمبابة، وأحيل زوجها إلى المعاش المبكر، بعدما سرحت الشركة التي كان يعمل بها العمال، لتعول هي البيت بكل مسئولياته. وتقول نعيمة لـ |فيتو|: «أصبحت عائلة البيت الوحيدة، بعد انقطاع مصدر رزق زوجي وربنا كان رازقني بولدين وبنتين لم يتبق منهم سوى ولد وبنت بعد وفاة اثنين والحمد لله على كل حال».وتابعت: ابني أنهى دراسته الجامعية بكلية الحقوق وحضر أوراقه للسفر خارج مصر ليعمل هناك، وابنتي الصغري في أولى إعدادي فوجئنا بحدوث نزيف لها وهي الآن محتجزة في مستشفى 6 أكتوبر بالدقي. وأضافت أنها تتكفل بعلاج ابنتها بالإضافة إلى التأمين الصحي وكل ما تتمناه شفاء ابنتها الوحيدة وأن يوفق ابنها للسفر للعمل بالخارج.