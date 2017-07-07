اخبار مصر
-
رياضة
- عمرو مرعي يطير إلى تونس بعد مواجهة الطلائع لإتمام صفقة النجم الساحلي
- إندونيسيا تسحب طلبها لاستضافة كأس آسيا 2023
- الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني
- جلسة ثلاثية لتحديد الراحلين من المقاولون.. غدا
- أحمد سعيد: قطاع الناشئين بالمقاولون لديه مواهب متميزة
- عادل فتحي يحدد موقف المقاولون من لاعب الزمالك
- دجلة يضم عبد المنصف بعد فسخ تعاقده مع إنبي
- الطلائع يستضيف إنبي اليوم بالدوري الممتاز
- مصادر: دولة آسيوية كبيرة تنظم كأس العالم بدلا من قطر
- مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية والدوري الممتاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. «نعيمة» تواجه مرض ابنتها بالصبر والدعاء
07
يوليو
2017
07:44 AM
في زحمة الحياة والظروف الصعبة، يواجه آلاف السيدات يوميا كثيرا من المآسي التي تضطرهن أحيانا إلى القيام بدور الأب والأم معا، دون ضجر أو شكوى راضين بما قسمه اللهومن بين هؤلاء «مدام نعيمة» والبالغة من العمر 51 عاما، وتعمل ممرضة في مستشفى حميات إمبابة، وأحيل زوجها إلى المعاش المبكر، بعدما سرحت الشركة التي كان يعمل بها العمال، لتعول هي البيت بكل مسئولياته. وتقول نعيمة لـ |فيتو|: «أصبحت عائلة البيت الوحيدة، بعد انقطاع مصدر رزق زوجي وربنا كان رازقني بولدين وبنتين لم يتبق منهم سوى ولد وبنت بعد وفاة اثنين والحمد لله على كل حال».وتابعت: ابني أنهى دراسته الجامعية بكلية الحقوق وحضر أوراقه للسفر خارج مصر ليعمل هناك، وابنتي الصغري في أولى إعدادي فوجئنا بحدوث نزيف لها وهي الآن محتجزة في مستشفى 6 أكتوبر بالدقي. وأضافت أنها تتكفل بعلاج ابنتها بالإضافة إلى التأمين الصحي وكل ما تتمناه شفاء ابنتها الوحيدة وأن يوفق ابنها للسفر للعمل بالخارج.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. «نعيمة» تواجه مرض ابنتها بالصبر والدعاء
بالفيديو.. لحظة تعرض «بيكيه» لحادث مروع في قطر
برلماني بحريني: قطر لم تحترم الوساطة الكويتية لحل الأزمة
محلل سياسي عن بيان دول مكافحة الإرهاب: قطر دخلت حقل ألغام
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري عدم التصعيد ضد دول الجوار
عمار علي حسن: الحل الدبلوماسي للأزمة القطرية لم يعد مطروحا
خبير إستراتيجي: قطر أصبحت خنجرا مسموما في ظهر العرب
ضابط قطري سابق: أمتلك وثيقة كفيلة بإسقاط نظام تميم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع