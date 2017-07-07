تعرض مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، لحادث في العاصمة القطرية الدوحة؛ حيث كان يقوم برحلة سفاري عبر الكثبان الرملية

ويظهر مقطع الفيديو، |بيكيه| وهو يتسابق مع زملائه في الفريق |جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس| وقبل نهاية الفيديو، صرخ المدافع بعد سقوطه في منحدر وسط الصحراء.ولحسن الحظ لم يصب نجم برشلونة بأي أذى.وكان بيكيه وزملاؤه يقضون آخر يوم في إجازتهم في قطر، قبل انطلاق تدريبات الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الكروي المقبل.