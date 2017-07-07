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برلماني بحريني: قطر لم تحترم الوساطة الكويتية لحل الأزمة
07
يوليو
2017
03:46 AM
قال الشيخ جمال بوحسن، عضو مجلس النواب البحريني: إن قطر لم تحترم الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع الدول العربية، متوقعا أن تنضم الكويت وبعض الدول العربية والأوروبية للتحالف العربي المكافح للإرهابوتوقع «بوحسن» في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، حل مجلس التعاون الخليجي في حالة رفض أحد أعضائه خروج الدوحة منه، وإعادة تشكيل مجلس اتحاد خليجي بدون قطر. كانت مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، أصدروا بيانا منذ قليل أكدوا فيه أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
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