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خبير إستراتيجي: قطر أصبحت خنجرا مسموما في ظهر العرب
07
يوليو
2017
01:47 AM
قال الدكتور محمد عصام لعروسي، الخبير الإستراتيجي بدولة الإمارات: «إن قطر مستمرة في تعنتها لتفتيت المنطقة العربية بدعمها للجماعات الإرهابية، بعدما أصبحت خنجرا مسموما في ظهر الدول العربية»وأضاف لعروسي في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، أن الدوحة تحقق أمنية تركيا في إيجاد دور لها بالمنطقة العربية بنهجها التعنتي، منذ بداية تسريبها قائمة المطالب العربية، لافتا إلى استهتار القطر بالأعراف الدبلوماسية، وأنها أصبحت ورقة اقتصادية في يد إيران وتركيا.وأكد الخبير الإستراتيجي أن البيان الأخير للدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب ألغى قائمة المطالب العربية السابقة التي تقدمت بها لأمير الكويت، وأن الأيام المقبلة تشهد إجراءات حاسمة سيتم إعلانها في اجتماع المنامة المقبل.كانت مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين أصدروا بيانا أكد أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
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