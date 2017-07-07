قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الدعم السعودي لمصر لاستضافة القمة العربية الأوروبية متوقعا؛ حيث تهدف السعودية إلى تأكيد وجود تنسيق مستمر بين البلدين بشأن قضايا المنطقة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي سعيد حساسين، أن مصر عادت لتتبوأ مكانتها مرة أخرى في العالم العربي، لافتا إلى ضرورة إعادة إحياء مؤسسات العمل العربي المشترك؛ حيث إن العرب ينقصهم العمل المؤسسي.وأشار |نافعة| إلى أن رد قطر على المطالب العربية بالرفض كان متوقعا، لكونها ترى في هذه المطالب سعيا لإخضاعها للدول الأخرى والعدول عن موقفها التي تراه سليما، منوها بأن التصعيد ضد قطر سيكون بالعمل العسكري ولكن أمريكا ترفض هذا الأمر وبالتالي غير منتظر سلوك هذا الاتجاه حاليا.