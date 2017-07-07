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محلل: مفاجآت جديدة من الدول العربية بشأن الأزمة القطرية خلال ساعات
07
يوليو
2017
00:47 AM
قال عبد الله الجنيد المحلل السياسي البحريني، إنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سيتم الإعلان عن مفاجآت جديدة بشأن الأزمة القطرية مع الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهابوأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، أنه على قطر أن تعي اغتنام الفرصة المتاحة أمامها قبل اجتماع المنامة لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن الدول العربية حال استمرار الدوحة في رفض المطالب العربية سيتم اتخاذ الكثير من الإجراءات التصعيدية، وكل دولة ستتخذ إجراءات مختلفة عن الأخرى.كانت مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين أصدروا بيانا منذ قليل أكدت فيه أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
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