خالد عبد العزيز يكشف سبب هجوم العامري فاروق عليه.. غدا

يحل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ضيفا على برنامج «ملعب الشاطر» للحديث عن سبب محاربة قانون الرياضة الجديد، وأسباب هجوم الوزير السابق العامري فاروق عليه

ويكشف عبد العزيز، عن رأيه في الكابتن طاهر أبوزيد، ويبعث برسائل مهمة للشباب وموعد الانتخابات الجديدة في ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.البرنامج يذاع الساعة الحادية عشر مساء غدا السبت على فضائية «المحور»، تقديم إسلام الشاطر.