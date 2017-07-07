قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني للمجلس كان صعبا للغاية لكون فترة الدورة الأولى أقل وتم خلالها التصديق على قوانين ومحاولة المرور من مرحلة هامة، لافتة إلى أن الدورة الثانية تضمنت بحث العديد من مشاريع القوانين التي تمس المواطن

وأضافت مارجريت في مداخلة هاتفية لبرنامج «إنفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي سعيد حساسين، أن الكل حمل مجلس النواب أكثر من طاقته وهو يتحمل أخطاء 30 عاما مضت من تراخي الحكومات وترقيع الميزانية والقروض وغيره من الأمور المؤثرة على الاقتصاد، مشيرة إلى أن البنية التحتية المصرية متهالكة تماما ورغم تقصير بعض الوزراء إلا أن الحكومة تعمل بشكل جاد.وتابعت: |أن قانون الاستثمار جيد وبه مميزات تجعل الصعيد هدفا للمستثمرين، فالبرلمان يعمل للمستقبل وليس الحاضر|.