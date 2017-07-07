علق قصي المعتصم الخبير الإستراتيجي على بيان الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب الصادر منذ قليل، قائلا: «على قادة قطر إعادة النظر في سياستها والعودة للحضن العربي مرة أخرى»

وأضاف المعتصم في مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف» أن ما قامت به قطر غطرسة وعربدة وهي تسعى للتخلي عن الدول العربية، وإيران تقف خلف الدوحة لمواجهة الدول العربية، لافتا إلى أن ما قامت به قطر محاولة لإشغال الدول العربية عن التدخل الإيراني في الشأن العربي، والقضية الفلسطينية، فكل ما يحدث خسارة للعالم العربي والإسلامي، وكان على قطر الوصول إلى حلول لإنقاذ المنطقة.كانت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر أصدروا منذ قليل بيانًا مشتركًا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.