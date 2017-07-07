قال علي آل دهنيم المعارض القطري وضابط سابق بالمخابرات القطرية، إن الأزمة القطرية دخلت في نفق مظلم بسبب نظام فاقد للأهلية، مطالبا بطرح وثيقة جديدة تراعي في المقام الأول الشعب القطري قبل الأسرة الحاكمة

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن النظام القطري أصبح فاقدا للشرعية، متابعا: «أمتلك وثيقة وعلى الدول العربية الاطلاع عليها لإسقاط نظام تميم».وطالب |آل دهنيم|، الدول العربية بعدم التراجع عن مطالبها والتصعيد والضغط على النظام القطري، الذي فقد صلاحيته.كانت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أصدروا منذ قليل بيانًا مشتركًا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.