قالت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء: |إن الوزارة تسير بخطوات ناجحة لتقديم خدمة جيدة للمواطن دون انقطاع للتيار|

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال أن دعم الكهرباء خلال العام المالي الماضي بلغ 65 مليار جنيه، وأنه في حالة استمرار الأسعار كما هي يؤدي ذلك لوصول الدعم العام الحالي إلى 82 مليار جنيه، لو تم احتساب العام المالي 2017 /2018 بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.