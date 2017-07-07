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أسامة كمال يطالب النظام القطري بالرحيل حفاظا على شعبه
07
يوليو
2017
00:46 AM
طالب الإعلامي أسامة كمال، الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر بالرحيل، رأفة بالشعب القطري الذي تعرض للابتزاز من حكمه بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن المواطن القطري مظلوم بسبب السياسة الخاطئة التي تنتهجها قطروأضاف خلال برنامج «مساء dmc»، أن إغلاق قناة الجزيرة التي تحرض على الكراهية والعنف وتتبنى مواقف الإرهابيين يتفق مع القانون الدولي، مناشدا الأسرة الحاكمة القطرية بقيادة تميم بن حمد الاستقالة لحفظ ماء الوجه، والحفاظ على بلادها وشعبها.
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أسامة كمال يطالب النظام القطري بالرحيل حفاظا على شعبه
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