وجهت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رسالة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قائلة «مش هسكت متزعلش مني

. يعني إيه تقول مش ذنبي أبيع الخدمة بأقل من تكلفتها.. ما يمكن أنت اللي مش عارف تدير».وأضافت «فهمي» خلال استضافتها ببرنامج «المشهد» على فضائية «LTC»، أن الحل ليس بتغيير الوزير، متابعة «أنا ممكن أمشي كل يوم وزير لكن دون جدوى. جدير بالذكر أن وزير الكهرباء أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي الأسعار الجديدة للشرائح كالآتي:بالنسبة للمنازل:- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ١٣ بدلا من 11 قرشا.- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ٢٢ بدلا من 19 قرشا.- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢٧ بدلا من 21 قرشا.- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ٥٥ بدلا من 42 قرشا.- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ٧٥ بدلا من 55 قرشا- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ١٢٥ بدلا من 95 قرشا.- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ١٣٥ بدلا من 95 قرشا.