قالت متصلة، إنها كثيرا ما ترى زوجها يموت ولكن بطرق مختلفة، متابعة: |رأيته ميتا في أكوام زبالة|

وكشفت مفسرة الأحلام الدكتورة صوفيا زادة، خلال استضافتها ببرنامج |رؤى وأحلام| على قناة دريم، أن القمامة في الحلم تعني |الفلوس|، موضحة أن رؤية زوجها في أكوام القمامة تدل على أنه بخيل و|ميت على القرش|. وأرجعت سبب مشكلات المتصلة مع زوجها إلى الأمور المادية.