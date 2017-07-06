قال اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن الحرب الإعلامية تندرج تحت بند الحرب النفسية، الكشف عن حسابات «تويتر» التابعة لقطر جزء من حرب المعلومات

وأضاف «القبيان» في مداخلته الهاتفية مع هبة الغمراوي، على فضائية «الغد»، أن قطر عليها الاعتراف بدعمها الإرهاب، مؤكدًا أن تلك الحسابات تمثل خطرا على المجتمعات ويتطاولون على قيادات الدول وهو أمر يعد أخطر من حروب السلاح. وأشار الخبير السعودي، أنه على وزراء خارجية الدول الأربعة المقاطعة استخدام هذه الحسابات في إجراءات حاسمة وتصعيدية سوف يقومون بها خلال الفترة المقبلة. وكانت دراسة حديثة عن حقائق مثيرة، كشفت عن 23 ألف حساب مصطنع، سُجّلت بعد |كشف الحساب| مع السلطة القطرية.وأوضح سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشئون الإعلامية، أن الحسابات المصطنعة التي تم حصرها تزيد على 23 ألف حساب.