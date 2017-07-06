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التعبئة والإحصاء: مد مهلة تجديد بطاقات التموين شهر
06
يوليو
2017
21:47 PM
أعلن اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أنه تم مد المهلة لتجديد بطاقات التموين لشهر آخر، بعد انتهاء المهلة، مطالبا المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين للحصول على الدعموقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» إنه سيتم يوم السبت المقبل البدء في حصر كافة المنشآت الاقتصادية، وطبيعة عملها، موضحا أن مندوب الجهاز سيزور كافة المنشآت الاقتصادية سواء تحت بير السلم أو المعروفة.وتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس بعد بوادر تحسن التجارة العالمية، مؤكدا أن إيرادات السكة الحديد زادت لـ 162.2 مليون جنيه خلال الفترة الماضية وهو ما يؤدي لتحسن الخدمة.
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