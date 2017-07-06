بسنت فهمي: الشباب هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب المصري هو الشباب، متابعة أن الأزمة الكبرى هي عدم استغلال قدراتهم في تنمية الوطن

وأضافت «فهمي» خلال استضافتها ببرنامج «المشهد» على فضائية «LTC»، أن هؤلاء الشباب لابد من تدريبهم وتعليمهم جيدا لكي يتم تخريج كوادر ذات كفاءة للسوق المصري.