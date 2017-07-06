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بالفيديو.. القرموطي يبكى على الهواء: الدنيا مش محتاجة نعيش عليها
06
يوليو
2017
21:47 PM
تأثر الإعلامي جابر القرموطى، على الهواء باكيا من حديث والدة أحد شهداء جنود القوات المسلحة في أحد العمليات الإرهابية، قائلا: «الدنيا مش محتاجة إن احنا نعيش عليها ونتكلم عن البنزين والغاز والكهرباء»وقال خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، «كل مشكلات الدنيا ملهاش لازمة، وكل شهيد في الدولة المصرية دفع حياته ثمنا لتأمين الدولة المصرية».وأضاف: «هناك أشخاص لديهم استعداد كامل للتوجه لسيناء في الحال لحماية الدولة المصرية».وكان الإعلامي عرض تقريرا مصورا لحديث والدة أحد شهداء القوات المسلحة في سيناء، تضمن آخر حوار دار بينها وبين أبنها الشهيد.
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