قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن مجموعة التخطيط الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضع تصورا جديد للشرق الأوسط

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد بعد زيارته للسعودية بـ450 مليار دولار من السعودية فقط، وتصل إلى 900 مليار وفقًا للمخطط الأمريكي، وكذلك حصل على تفويض من دول الخليج العربي لحماية دول الخليج في المرحلة القادمة.وأوضح أن ترامب بزيارته للشرق الأوسط أخذ بركة الديانات الثلاثة حيث إنه زار السعودية ومن بعدها إسرائيل، ثم توجه لزيارة الفاتيكان.وأشار إلى أن سلامة إسرائيل واستقرار مناطق البترول من ثوابت الإستراتيجية الأمريكية، مؤكدًا أن تأمين تدفق النفط العربي إلى أمريكا وأوروبا من إستراتيجيات أمريكا أيضًا.وكشف أنه من إستراتيجيات أمريكا أيضًا، ضمان تواجد حجم عسكري مناسب في المنطقة، وكذلك متابعة تطور القدرات العسكرية لدول المنطقة خاصة السلاح النووي.