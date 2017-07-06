كشف الشيخ محمد توفيق، عن سبب إعطاء نفقة المتعة والمؤخر للمطلقة العاقر، مؤكدا أنها تكون قد بلغت من السن الكبر وقضت فترة كبيرة من حياتها مع زوجها

وأضاف «توفيق»، خلال برنامج «اسأل أزهري» على فضائية «LTC»، أنه في حالة الانفصال إذا كانت الزوجة عقيمة في أول سنوات الزواج فيجب إعطاؤها جميع حقوقها بما فيها الأجلة.