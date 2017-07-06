قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب وجهوا التحية للرئيس في نهاية الدورة البرلمانية بسبب توجيهاته في قضية التعدي على الأراضي الزراعية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج |حديث المساء|، على فضائية |إم بي سي مصر|، أن قانون تقنين أوضاع الأراضي الزراعية أعطى التفويض للمحافظين للبت في قضايا الإزالات للتعديات على الأراضي ليتعامل كل منهم على حسب طبيعة واحتياجات كل محافظة على حدا.وأشار إلى أن القانون ضم 14 مادة وأخدنا بتوصيات مجلس الدولة في عدد من البنود، مشيرا إلى أنه مؤقت ومدته 3 شهور فقط.