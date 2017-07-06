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بالفيديو.. ياسمين جمال تكشف دعاء عمرو سمير قبل وفاته
06
يوليو
2017
18:47 PM
بكت الفنانة ياسمين جمال، على الهواء لرحيل الإعلامي عمرو سمير، قائلة: «كان دائما يقول يارب اجعل يومي قبل يوم أمي، وكان بيحب والدته جدا، ولذلك افتكرت تلك الدعوة عندما علمت بخبر رحيله»وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي محمد موسى، «الكلام بيهرب مني، ومش عارفة أتكلم، وعمرو كان شخصا محترما، والجثمان هيوصل النهاردة والنقابة تتابع المراسم».كان، الإعلامي الشاب عمرو سمير، المذيع السابق بقناتي «دريم» و«صدى البلد» توفي عن عمر يناهز الـ 33 عامًا، أمس إثر تعرضه لسكتة قلبية في إسبانيا.
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