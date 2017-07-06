استنكر متصل يدعى «عبد اللطيف» من المنوفية طلب الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، بسن تشريع قانوني بمنح المرأة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، قائلا: « لو الزوجة نكدية وهي سبب المشكلات وطلبت الطلاق الزوج هيعمل إيه، ده تحد للشريعة الإسلامية»

ووجه في مداخلة هاتفية لفضائية «دريم»، حديثه للكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، قائلا: «أنتي مش هتكوني أحن على النساء من خالقهم، كلامك عيب يا دكتورة».كانت الدكتورة آمنة نصير، عضو البرلمان، طالبت بسن تشريع قانوني بمنح المرأة نصف ثروة زوجها بعد الطلاق.