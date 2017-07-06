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بالفيديو.. داعية إسلامي: ضرب الأطفال قبل 10 سنوات حرام شرعا
06
يوليو
2017
16:48 PM
أكد الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن ضرب الأبناء قبل بلوغ 10 سنوات حرام شرعا، موضحًا أن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال الصلاه من سن 7 سنوات والضرب من سن 10 سنوات له شروط مهمةوأوضح «صبرى»، خلال لقائه ببرنامج «كلام هوانم»، المذاع على فضائية «الحدث»، أن من شروط ضرب الابن أن تكون غير غاضب، موضحًا أن الابن قبل سن 10 سنوات يعد طفل، والضرب يتسبب في تشويه الشخصية وقطع حبل المشاعر بين الأبناء والآباء.
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