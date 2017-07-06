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بالفيديو.. لحظة وصول ترامب وزوجته إلى ألمانيا
06
يوليو
2017
16:48 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى ألمانيا، للمشاركة في قمة العشرين لتطوير العلاقات مع حلفاء واشنطن بحلف الناتو خلال لقائهم هناكوقال البيت الأبيض إن الرئيس سيعرض التزامه تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في كلمته خلال اجتماعات مع مجموعة من الدول الأقرب إلى روسيا في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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