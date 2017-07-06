بالفيديو.. رسالة من داعية إسلامي للأمهات للحد من الزواج العرفي

وجه الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، رسالة للأمهات للحد من الزواج العرفي والتقرب من بناتهن

وطالب «صبرى»، خلال لقائه ببرنامج «كلام هوانم»، المذاع على فضائية «الحدث»، بعدم تعنيف البنت والتحدث معها كصديقة لها، قائلًا: «لو كنتى بتضربيها وهى طفلة وده مأثر عليها حاولى تعالجى المشكلة دى.. حاولى تعاجلى الخطأ في التربية لما تكبر».