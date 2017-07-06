أوضحت الدكتورة آمنة نصير، عضو البرلمان، سبب طلبها بمنح الزوجة جزء من راتب طليقها، فإذا مكثت الزوجة أكثر من خمس سنوات في بيت الزوج لها الحق في 5% من دخله الشهري، وإذا مكثت أكثر من 10 سنوات لها الحق في 10% من راتبه الشهري

وقالت خلال برنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»: «الفكرة جاتلي لما قابلت سيدة كبيرة في السن تبكي في الشارع بحالة انهيار.. وحينما سألتها أخبرتني أنها متزوجة منذ 35 سنة.. وبعد زواج ابنها فوجئت بزوجها يطردها من المنزل ويتزوج من أخرى»، مؤكدة أنها لا تملك ثمن زجاجة مياه وأفنت حياتها في بيت زوجها.وأكدت أن المرأة المطلقة عندما تكبر في السن لا تجد فرصة عمل ولا يكون لديها نسبة من الجمال لكي تتزوج من شخص جديد.