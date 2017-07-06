اخبار مصر
-
رياضة
- مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع لوكاكو في صفقة ضخمة
- دارسيس ثامن حالة انسحاب من فردي الرجال في ويمبلدون للتنس
- باسم مرسي يعود لقيادة هجوم الزمالك بعد فترة تجميده
- «الشامي وجمعة» يحاولان مد إعارتهما بصفوف المصري
- الونش: «يوم الأحد يا المكسب على أهلي طرابلس يا نقعد في بيوتنا»
- الطلائع يعلن قائمته استعدادا لإنبي في نهاية مشواره بالدوري
- بالصور.. وزير الرياضة يناقش أوضاع أندية الإسكندرية
- «دجلة» يجدد مفاوضاته مع حسام غالي
- الزمالك يبيع 3000 تذكرة لموقعة أهلي طرابلس خلال 5 ساعات
- أرسنال «النني» يواجه ليستر سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. «الأطباء» تكشف سبب رفض «الصحة» تجميد البويضات
06
يوليو
2017
15:48 PM
كشف الدكتور رشوان شعبان، مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أسباب رفض وزارة الصحة والمجتمع لـ|تجميد البويضات|، موضحًا أن هذا النظام مقنن حسب القانون المصرى والشريعة الإسلاميةوأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لو فتحنا تقنينه.. هيبقى في بنوك أجنة وبنوك حيوانات منوية وبنوك بويضات.. وده مجال واسع هيتسبب في مشكلات إحنا مش مستعدين لها».وتابع: إن المشكلة تكمن في التخوف من اختلاط الأجناس، مؤكدًا على وجود مراقبة من وزارة الصحة على بنوك تجميد البويضات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
ست الحسن - د. إيهاب عيد يوضح لماذا يلجأ المراهقين للوجبات السريعة
ست الحسن - لقاء مع الفنانة رانيا الخطيب .. "زاهية في كفر دلهاب"
ست الحسن - جولة في مطاعم السيدة زينب
ست الحسن - المطلوب من الأب والأم في التعامل مع المراهقين
ست الحسن - الطريقة الصحيحة لممارسة اليوجا في المنزل مع الفنانة رانيا الخطيب
ست الحسن - فوائد اليوجا مع الفنانة رانيا الخطيب
ست الحسن - رانيا الخطيب توضح علاقتها بتدريبات اليوجا
بالفيديو.. اعتداء عنيف على مؤيدي الرئيس الفنزويلي
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع