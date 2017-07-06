كشف الدكتور رشوان شعبان، مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أسباب رفض وزارة الصحة والمجتمع لـ|تجميد البويضات|، موضحًا أن هذا النظام مقنن حسب القانون المصرى والشريعة الإسلامية

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لو فتحنا تقنينه.. هيبقى في بنوك أجنة وبنوك حيوانات منوية وبنوك بويضات.. وده مجال واسع هيتسبب في مشكلات إحنا مش مستعدين لها».وتابع: إن المشكلة تكمن في التخوف من اختلاط الأجناس، مؤكدًا على وجود مراقبة من وزارة الصحة على بنوك تجميد البويضات.