عبرت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، عن عدم رضاها عن قرار زيادة أسعار الوقود، قائلة: «كان يفترض وضع أجندة تنفيذية للقرار حتى يتم ضبط إيقاع السوق

. ولا نترك الناس تستغل بعضها».وأكدت سعاد الديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن هذا القرار فاجأ المواطنين، مشددة على ضرورة دراسة قرار زيادة أسعار الوقود بكل دقة قبل إصداره.