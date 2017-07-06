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بالفيديو.. «التموين»: 8% نسبة الزيادة بالأسعار بعد غلاء الوقود
06
يوليو
2017
12:49 PM
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك إجراءات للسيطرة على متوسط أسعار السلع الغذائية، وعدم ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الوقودوأوضح «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي شعب الغرف التجارية، والاتفاق على زيادة نسبة معقولة على تكلفة النقل، وتأكيد ضرورة ألا تتعدى نسبة الزيادة 8%.
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