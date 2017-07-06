قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك إجراءات للسيطرة على متوسط أسعار السلع الغذائية، وعدم ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع أسعار الوقود

وأوضح «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي شعب الغرف التجارية، والاتفاق على زيادة نسبة معقولة على تكلفة النقل، وتأكيد ضرورة ألا تتعدى نسبة الزيادة 8%.