انفجار في محطة للحافلات بمدينة حماة السورية

أعلنت وكالة الأنباء السورية، وقوع انفجار في محطة للحافلات بمدينة حماة السورية، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»

وسنوافيكم بالتفاصيل...