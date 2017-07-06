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انفجار في محطة للحافلات بمدينة حماة السورية
06
يوليو
2017
12:49 PM
أعلنت وكالة الأنباء السورية، وقوع انفجار في محطة للحافلات بمدينة حماة السورية، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»وسنوافيكم بالتفاصيل...
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