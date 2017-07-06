يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا

وأشار خبراء الأرصاد خلال برنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، إلى قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وسجلت درجات الحرارة، اليوم الخميس، في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية 29-24، مطروح 29-22، الغردقة 38 -31، شرم الشيخ 39-31، الإسماعيلية 34- 23، بورسعيد 31-25، السويس 35-25.