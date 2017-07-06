علقت الإعلامية ريهام سعيد، على اعتذار الفنانة غادة عبد الرازق، عن الفيديو الفاضح قائلة: «إيه الذل ده، لما تطلع فنانة كبيرة كده تعتذر وتبكي، ده ذل»

وقالت خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»: «غادة عبد الرازق من أفضل الفنانات في مصر والوطن العربي، والبعض اتهمها بأنها كانت سكرانة».وأضافت: «غادة عبد الرازق وفنانات كتير جدا ارتدوا فساتين عبارة عن قمصان نوم في مهرجانات دولية ولم يتحدث أحد عنها».